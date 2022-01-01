Какой праздник 4 ноября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 4 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 4 ноября



- День народного единства

Официальный выходной день в России. Учрежден Федеральным законом в 1995 году. 4 ноября 1612 года народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмовало Китай-город и освободило Москву от польско-литовских захватчиков.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 4 ноября



- Казанская осенняя

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Этот день считается переломным. Именно после него в свои владения вступает зима. Традиционно в этот день проветривали подвал, подпаливали можжевельник и окуривали им данное помещение. Делалось это с целью сохранения запасов: чтобы они не гнили и не заканчивались.