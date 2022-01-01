Народные приметы на 4 ноября 2022 - День Казанской иконы Божией Матери

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 4 ноября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 4 ноября - «День Казанской иконы Божией Матери»
День выдался туманным – к теплой погоде
Ясная и солнечная погода весь день – к морозу
На Казанскую до обеда – дождь (осень), после обеда – снег (зима)
Южный ветер дует несколько дней подряд – к снегу
Если в этот день пойдет дождь, ожидают скорого наступления зимы
Если день начнётся туманом – быть оттепели
Дождь не пошел – к тяжелому и неурожайному году
Вечером петух закукарекал не вовремя – к перемене погоды