Народные приметы на 4 ноября 2022 - День Казанской иконы Божией Матери

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 4 ноября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 4 ноября - «День Казанской иконы Божией Матери»



День выдался туманным – к теплой погоде



Ясная и солнечная погода весь день – к морозу



На Казанскую до обеда – дождь (осень), после обеда – снег (зима)



Южный ветер дует несколько дней подряд – к снегу



Если в этот день пойдет дождь, ожидают скорого наступления зимы



Если день начнётся туманом – быть оттепели



Дождь не пошел – к тяжелому и неурожайному году



Вечером петух закукарекал не вовремя – к перемене погоды