Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2022/2023 7 ноября


В понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка первого раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона 2022/2023.

Перед жеребьевкой 16 сильнейших клубов по итогам группового этапа разделили на «сеяных» и «несеяных». В первой оказались победители групп, во вторую попали команды, занявшие вторые места.

В число «сеяных» попали три представителя английского футбола («Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси»). Компанию англичанам составили по два представителя Португалии («Бенфика», «Порту»). Оставшиеся три места в первой корзине заняли дортмундская «Бавария», «Наполи» и «Реал».

В число «несеяных» попали три команды из Германии («Айнтрахт», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг»), две из Италии («Интер» и «Милан»). К ним также примкнули «Брюгге», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В 1/8 финала не встретятся команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе. 

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00 по московскому времени и будет показана на телеканале «Матч ТВ».

Первые матчи 1/8 финала состоятся 14-15 и 21-22 февраля, ответные - 7-8 и 14-15 марта будущего года.









  • Расписание трансляций Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире ...
  • Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы по футболу 2016/2017
  • Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу 2016/2017
  • Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу 2016/2017
  • Участники плей-офф Лиги Европы по футболу 2016/2017
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 7 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 7 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, результаты чемпионата мира 2022 в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица и результаты . 17-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, где смотреть прямые трансляции

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.









    Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2022/2023 7 ноября
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 7 ноября 2022
    Где находится Одесса на карте Украины, карта Одесской области
    Турнирная таблица РПЛ после 16 тура: «Зенит» остался лидером, «Спартак» - второй, «Ростов» - третий
    Курс евро ЦБ РФ на 7 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 7 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Каховская ГЭС на карте Херсонской области, карта Новой Каховки
    Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2022, лунный календарь стрижек
    Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2022 года
    Какого числа полнолуние в ноябре 2022
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru