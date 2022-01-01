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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2022/2023


В понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка первого раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона 2022/2023.

Перед жеребьевкой 16 сильнейших клубов по итогам группового этапа разделили на «сеяных» и «несеяных». В первой оказались победители групп, во вторую попали команды, занявшие вторые места.

В число «сеяных» попали три представителя английского футбола («Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси»). Компанию англичанам составили по два представителя Португалии («Бенфика», «Порту»). Оставшиеся три места в первой корзине заняли дортмундская «Бавария», «Наполи» и «Реал».

В число «несеяных» попали три команды из Германии («Айнтрахт», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг»), две из Италии («Интер» и «Милан»). К ним также примкнули «Брюгге», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В 1/8 финала не встретятся команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе. 

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00 по московскому времени и будет показана на телеканале «Матч ТВ».

Первые матчи 1/8 финала состоятся 14-15 и 21-22 февраля, ответные - 7-8 и 14-15 марта будущего года.









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