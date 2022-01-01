Какой праздник 5 ноября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 5 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 5 ноября



- День военного разведчика

Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к созданию Регистрационного управления (прообраза ГРУ) 5 ноября 1918 года.



- Всемирный день мужчин

Решение об учреждении Всемирного дня мужчин было принято президентом СССР М.С. Горбачевым. Отмечается в первую субботу ноября и направлен на устранении дискриминации мужчин.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 5 ноября



- День Якова

День памяти одного из 70-ти апостолов Иисуса Христа – Иакова. В этот день не только чинили конную сбрую, но и валяли валенки, занимались плотницкими, скобяными и столярными делами. На Якова многие ходили в лес за дровами. Люди верили, что этот день принесет с дровами тепло. Традиционно в данный праздник начинались «пчелиные игры». Участники должны были не только лакомиться медом, но и изображать звук этих насекомых. В Яков день «закармливали» землю. По полям разбрасывали остатки пирога с Казанской осенней, чтобы привлечь птиц.