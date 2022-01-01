Народные приметы на 5 ноября 2022 - День Якова

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 5 ноября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 5 ноября - «День Якова»



Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то ожидайте непогоды и дальше.



Юго–западный ветер при низком, медленно повышающемся атмосферном давлении и мелком дожде – к продолжению ненастья.



С первого снега сорок дней до зимы, со второго – сама зима.



На Якова с неба сыпется мелкая крупа – 22 ноября уже наступит полноценная зима.



Выпавший в этот день снег не тает – к урожайному году и благоприятной погоде зимой.



Если в этот день думать о будущем урожае, навещать свою землю в поле – на будущий год он не заставит себя долго ждать.



Первые морозы обычно стоят не более трех дней.



Нарубить дров на Якова – к теплу и уюту в доме.



Чем больше меда съедается в этот день – тем больше его будет в сотах на следующий год.



Нельзя в этот день поручаться за посторонних людей – не к добру.



Тот, кто в этот день родится, вырастет упрямым и своенравным.



















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