Народные приметы на 6 ноября 2022 - Скорбящая Божья Мать, Светец

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 6 ноября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 6 ноября - «Скорбящая Божья Мать - Светец»



Ветер подул после длительного затишья – к снегопаду.



Закат в облаках – к снегопаду.



Если вороны устроили в небе хороводы – к снегопаду.



Ворона каркает – к метели.



Лучина мечет искры и не загорается – к оттепели, трещит – к морозу.



Нечаянно разбить тарелку – к чьей–то смерти в течение года.



Упасть в яму 6 ноября – к долгой и счастливой жизни.



Купить или продать в этот день дом или квартиру – к удачному исходу сделки.



Всем известно, что нечаянно разбить зеркало – к несчастью. Но если сделать это 6 ноября – беда будет особенно

страшной.



Белая собака следует за вами по пути – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.



Если вывести 6 ноября тараканов из дому – они еще долго не будут беспокоить вас.