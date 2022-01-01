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Народные приметы на 6 ноября 2022 - Скорбящая Божья Мать, Светец


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 6 ноября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 6 ноября - «Скорбящая Божья Мать - Светец»

Ветер подул после длительного затишья – к снегопаду.

Закат в облаках – к снегопаду.

Если вороны устроили в небе хороводы – к снегопаду.

Ворона каркает – к метели.

Лучина мечет искры и не загорается – к оттепели, трещит – к морозу.

Нечаянно разбить тарелку – к чьей–то смерти в течение года.

Упасть в яму 6 ноября – к долгой и счастливой жизни.

Купить или продать в этот день дом или квартиру – к удачному исходу сделки.

Всем известно, что нечаянно разбить зеркало – к несчастью. Но если сделать это 6 ноября – беда будет особенно 
страшной.

Белая собака следует за вами по пути – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.

Если вывести 6 ноября тараканов из дому – они еще долго не будут беспокоить вас.









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