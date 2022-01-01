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Какой праздник 6 ноября 2022. Какой церковный праздник в России


В России и мире 6 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 6 ноября

- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 году.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 6 ноября

- Скорбящая Божья Мать (Светец) 
Почтение памяти чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Традиционно в этот день молодые незамужние девушки собирались на посиделки и занимались рукоделием. Посиделки состояли из двух частей. Первая из них – это непосредственно дела по рукоделию. Вторая часть включала в себя веселье: песни, сопровождаемые танцами и играми. В условленное время в избу приходили молодые парни, которые выбирали невест и потом присылали в их дома сватов.









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