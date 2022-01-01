Какой праздник 6 ноября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 6 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 6 ноября



- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 году.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 6 ноября



- Скорбящая Божья Мать (Светец)

Почтение памяти чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Традиционно в этот день молодые незамужние девушки собирались на посиделки и занимались рукоделием. Посиделки состояли из двух частей. Первая из них – это непосредственно дела по рукоделию. Вторая часть включала в себя веселье: песни, сопровождаемые танцами и играми. В условленное время в избу приходили молодые парни, которые выбирали невест и потом присылали в их дома сватов.