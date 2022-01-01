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Какой праздник 8 ноября 2022. Какой церковный праздник в России


В России и мире 8 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 8 ноября

- Международный день КВН
Учрежден в 2001 году и приурочен к выходу в эфир первой игры КВН 8 ноября 1961 года.

- День Сибири
В 1882 году отмечалось 300-летие присоединения Сибири. Этот исторический момент дал толчок формированию традиции отмечать дату 8 ноября.

- День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России
Учрежден приказом министра внутренних дел РФ в 2017 году.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 8 ноября

- Дмитриев день
День памяти великомученика Димитрия Солунского. В этот день, как и накануне, было принято справлять поминки по усопшим, особенно если эта дата выпадала на субботу. Такой же обычай существовал для субботы, предшествующей именинам святого. Эту традицию установил князь Дмитрий Донской, который после победы в Куликовской битве устроил панихиду обо всех погибших на поле брани.









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