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Какой праздник 8 ноября 2022. Какой сегодня церковный праздник в России


В России и мире 8 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 8 ноября

- Международный день КВН
Учрежден в 2001 году и приурочен к выходу в эфир первой игры КВН 8 ноября 1961 года.

- День Сибири
В 1882 году отмечалось 300-летие присоединения Сибири. Этот исторический момент дал толчок формированию традиции отмечать дату 8 ноября.

- День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России
Учрежден приказом министра внутренних дел РФ в 2017 году.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 8 ноября

- Дмитриев день
День памяти великомученика Димитрия Солунского. В этот день, как и накануне, было принято справлять поминки по усопшим, особенно если эта дата выпадала на субботу. Такой же обычай существовал для субботы, предшествующей именинам святого. Эту традицию установил князь Дмитрий Донской, который после победы в Куликовской битве устроил панихиду обо всех погибших на поле брани.









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    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 9 ноября

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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 8 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

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    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









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