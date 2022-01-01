Народные приметы на 7 ноября 2022 - Дедовские плачи

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 7 ноября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 7 ноября - «Дедовские плачи»
Ветер завывает – к сохранению текущей погоды еще на несколько дней.
При закате цвет солнца золотисто–бронзовый – к плохой погоде.
Вороны расселись на нижних ветках деревьев – будет сильный ветер.
День начнется туманом – быть оттепели.
Обычно в этот день идет дождь или снег.
Торговцам нельзя никуда ездить с товаром – удачи в делах не будет. Кроме того, нельзя им есть хлеб – чтобы весь год был «хлебным».
Если встать в этот день перед свечой и попросить умерших близких помочь советом – решение проблемы придет уже на следующий день.
Женщинам нельзя плакать в подушку – перо слезы помнит. Тот, кто потом ляжет на эту подушку – тому и перейдут все слезы и скорби. Кроме того, столь необдуманное действие могло обернуться ночными кошмарами для самой хозяйки.
Если после поминок на кладбище осталась еда – ее следует раздать нищим, чтобы они помолились за усопшего.
Если 7 ноября у вас попросили милостыню, а вы не подали ее – это сулит неприятности.