Народные приметы на 8 ноября 2022 - Дмитриев день

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 8 ноября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 8 ноября - «Дмитриев день»
Багряная заря в этот день – к ветрам.
Если в этот день тепло – ждите суровой зимы.
День выдался холодным и снежным – к холодной весне.
Коли 8 ноября холод и снег, весна поздняя и холодная, а если оттепель – зима и весна теплые.
Окна в двойных рамах начинают тускнеть – жди холода.
Комнатные птицы молчат – к морозу.
Реки не покрылись льдом – его не будет и до конца ноября.
Оттепель в этот день – к сырой зиме.
До Дмитриевой субботы зима не становится.
На ночь рядом с иконами нужно повесить чистое полотенце – покойным родственникам, если они придут к вам в дом, будет чем утереться.
Чем обильнее тризна (поминальный стол) – тем легче и отраднее будет умершим на том свете.
8 ноября нельзя делать никакие дела, связанные с водой (мыть посуду, купаться, стирать белье и т.д.), чтобы не вылить грязную воду на души покойных.