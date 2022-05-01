Турнирная таблица РПЛ после 16 тура: «Зенит» остался лидером, «Спартак» - второй, «Ростов» - третий

6 ноября завершился 16-й тур чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига.



Первую строчку в турнирной таблице сохранил питерский «Зенит», уступивший на своем поле «Ахмату». В активе команды из Санкт-Петербурга 39 очков. Второе место занимает московский «Спартак» (33 очка), третью строчку занимает «Ростов», переигравший «Динамо» (32).



Четвертое место занимает ЦСКА (29 очков), пятое - «Ахмат» (26), шестое - «Динамо» (26).



Седьмую строчку занимает «Краснодар» (25 очков), восьмую - «Оренбург» (22), девятую - «Сочи» (22), десятую - «Крылья Советов» (20), одиннадцатую - «Урал» (18), двенадцатую - «Пари НН» (16).



В зоне стыковых матчей расположились «Факел» (13 очков) и «Локомотив» (13).



В зоне вылета находятся «Химки» (12) и «Торпедо» (6).