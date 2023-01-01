Турнирная таблица РПЛ после 17 тура: «Зенит» лидирует, «Спартак» - второй, «Ростов» - третий

13 ноября завершился 17-й тур чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига.



Первую строчку в турнирной таблице сохранил питерский «Зенит», обыгравший в гостях «Торпедо». В активе команды из Санкт-Петербурга 42 очка. Второе место занимает московский «Спартак» (36 очков), третью строчку - «Ростов», переигравший «Крылья Советов» (35).



Четвертое место занимает «Динамо» (29 очков), пятое - ЦСКА (29 очков), шестое - «Ахмат» (26).



Седьмую строчку занимает «Оренбург» (25 очков), восьмую - «Краснодар» (25), девятую - «Сочи» (25), десятую - «Урал» (21), одиннадцатую - «Крылья Советов» (20), двенадцатую - «Пари НН» (19).



В зоне стыковых матчей расположились «Факел» (13 очков) и «Локомотив» (13).



В зоне вылета находятся «Химки» (12) и «Торпедо» (6).