В России и мире 9 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 9 ноября



- Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Учрежден по инициативе Международной сети против расизма UNITED в 2011 году и установлен в память о массовом еврейском погроме в Германии, устроенном в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года.



- Международный день антиядерных акций

Цель праздника – будущее без радиации.



- День отрядов милиции специального назначения

Учрежден приказом МВД России в 2004 году и приурочен к созданию первого отряда милиции специального назначения в СССР 9 ноября 1978 года.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 9 ноября



- Зарок на Параскеву

Канун дня великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. В этот народный праздник произносят обеты – обещания, добровольные обязательства сделать что-либо. Чтобы отогнать пришедшую в дом беду, дают зарок - клятвенное обещание не делать чего-нибудь. Он обязательно должен быть исполнен в молчании.