В России и мире 9 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник отмечают 9 ноября
- Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
Учрежден по инициативе Международной сети против расизма UNITED в 2011 году и установлен в память о массовом еврейском погроме в Германии, устроенном в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года.
- Международный день антиядерных акций
Цель праздника – будущее без радиации.
- День отрядов милиции специального назначения
Учрежден приказом МВД России в 2004 году и приурочен к созданию первого отряда милиции специального назначения в СССР 9 ноября 1978 года.
Какой церковный православный и народный праздник отмечают 9 ноября
- Зарок на Параскеву
Канун дня великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. В этот народный праздник произносят обеты – обещания, добровольные обязательства сделать что-либо. Чтобы отогнать пришедшую в дом беду, дают зарок - клятвенное обещание не делать чего-нибудь. Он обязательно должен быть исполнен в молчании.