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Народные приметы на 9 ноября 2022 - Зарок на Параскеву


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 9 ноября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 9 ноября - «Зарок на Параскеву»

В течение нескольких дней происходит резкое изменение силы ветра, дующего в одном направлении, – к осадкам.

После очень сильной измороси ожидай оттепель.

Уличная собака весь день ходит сонная – к ненастью.

Если выполнить обещание, данное в этот день – все плохое уйдет.

Не выполнить 9 ноября обещанное – к потере доброй репутации на веки вечные.

Если врач в этот день делает операцию – перед этим он должен надеть перчатку сначала на левую руку, а потом на правую.

Если из домашних (а также из скота) кто–то вдруг заболел – надо дать себе зарок и во что бы то ни стало выполнить его в кратчайшие сроки.









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