На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 9 ноября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 9 ноября - «Зарок на Параскеву»



В течение нескольких дней происходит резкое изменение силы ветра, дующего в одном направлении, – к осадкам.



После очень сильной измороси ожидай оттепель.



Уличная собака весь день ходит сонная – к ненастью.



Если выполнить обещание, данное в этот день – все плохое уйдет.



Не выполнить 9 ноября обещанное – к потере доброй репутации на веки вечные.



Если врач в этот день делает операцию – перед этим он должен надеть перчатку сначала на левую руку, а потом на правую.



Если из домашних (а также из скота) кто–то вдруг заболел – надо дать себе зарок и во что бы то ни стало выполнить его в кратчайшие сроки.