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Какой праздник 10 ноября 2022. Какой церковный праздник в России


В России и мире 10 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 10 ноября

- День сотрудника органов внутренних дел РФ (День полиции, День милиции)
Праздник приурочен к принятию постановления НКВД РСФСР «О рабочей милиции» 10 ноября 1917 года.

- Всемирный день науки за мир и развитие
Профессиональный праздник работников, которые имеют отношение к научной деятельности учрежден ЮНЕСКО в 2001 году.

- Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)
Неофициальный праздник приурочен к публикации книги Л. Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» 10.11.1494.

- Всемирный день молодежи
Установлен в честь основания Всемирной федерацией демократической молодежи 10.11.1945.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 10 ноября

- Параскевы Льняницы
День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. В этот день осматривают и утепляют избы, а поголовья скота загоняют в зимние стойла. Считается, что Параскева покровительствует полям и домашнему скоту. Женщины выносят за ворота домов вытрепанный лен, льняные холсты и, раскладывая их, хвастаются перед соседями. Таким образом проводятся льняные смотрины.









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    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 9 ноября

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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 8 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

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    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









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