В России и мире 10 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 10 ноября



- День сотрудника органов внутренних дел РФ (День полиции, День милиции)

Праздник приурочен к принятию постановления НКВД РСФСР «О рабочей милиции» 10 ноября 1917 года.



- Всемирный день науки за мир и развитие

Профессиональный праздник работников, которые имеют отношение к научной деятельности учрежден ЮНЕСКО в 2001 году.



- Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)

Неофициальный праздник приурочен к публикации книги Л. Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» 10.11.1494.



- Всемирный день молодежи

Установлен в честь основания Всемирной федерацией демократической молодежи 10.11.1945.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 10 ноября



- Параскевы Льняницы

День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. В этот день осматривают и утепляют избы, а поголовья скота загоняют в зимние стойла. Считается, что Параскева покровительствует полям и домашнему скоту. Женщины выносят за ворота домов вытрепанный лен, льняные холсты и, раскладывая их, хвастаются перед соседями. Таким образом проводятся льняные смотрины.