В России и мире 10 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник отмечают 10 ноября
- День сотрудника органов внутренних дел РФ (День полиции, День милиции)
Праздник приурочен к принятию постановления НКВД РСФСР «О рабочей милиции» 10 ноября 1917 года.
- Всемирный день науки за мир и развитие
Профессиональный праздник работников, которые имеют отношение к научной деятельности учрежден ЮНЕСКО в 2001 году.
- Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)
Неофициальный праздник приурочен к публикации книги Л. Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» 10.11.1494.
- Всемирный день молодежи
Установлен в честь основания Всемирной федерацией демократической молодежи 10.11.1945.
Какой церковный православный и народный праздник отмечают 10 ноября
- Параскевы Льняницы
День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. В этот день осматривают и утепляют избы, а поголовья скота загоняют в зимние стойла. Считается, что Параскева покровительствует полям и домашнему скоту. Женщины выносят за ворота домов вытрепанный лен, льняные холсты и, раскладывая их, хвастаются перед соседями. Таким образом проводятся льняные смотрины.