На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 10 ноября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 10 ноября - «Параскевы Льняницы»



Иней на деревьях – к морозу, туман – к оттепели.



Если во время мороза белка вылезает из гнезда и спускается с дерева – ждите оттепели.



Быстрая оттепель – к долгому морозу.



На Параскеву – первый зимний день.



Нельзя в этот день рукодельничать.



Нельзя громко смеяться – к неприятностям.



Нельзя подметать, мыть голову и купаться. Если искупать ребенка – он заболеет.



Если будешь насмехаться над другими людьми – все будут смеяться и над тобой.



Первый обтрепанный лен следует отнести в церковь, чтобы освятить его.



Если у человека болят зубы или голова, следует особенно усердно молиться святой в день ее памяти, и вскоре все

пройдет.



Если беременная женщина 10 ноября даст кому–нибудь денег в долг – вместе с ними она отдает судьбу своего сына или дочери в чужие руки.