На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 10 ноября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 10 ноября - «Параскевы Льняницы»
Иней на деревьях – к морозу, туман – к оттепели.
Если во время мороза белка вылезает из гнезда и спускается с дерева – ждите оттепели.
Быстрая оттепель – к долгому морозу.
На Параскеву – первый зимний день.
Нельзя в этот день рукодельничать.
Нельзя громко смеяться – к неприятностям.
Нельзя подметать, мыть голову и купаться. Если искупать ребенка – он заболеет.
Если будешь насмехаться над другими людьми – все будут смеяться и над тобой.
Первый обтрепанный лен следует отнести в церковь, чтобы освятить его.
Если у человека болят зубы или голова, следует особенно усердно молиться святой в день ее памяти, и вскоре все
пройдет.
Если беременная женщина 10 ноября даст кому–нибудь денег в долг – вместе с ними она отдает судьбу своего сына или дочери в чужие руки.