С нового учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».
Цикл классных часов «Разговоры о важном» в 2022 году
Сентябрь
5 сентября - День знаний
12 сентября - Наша страна - Россия
19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского
26 сентября - День пожилых людей
Октябрь
3 октября - День учителя
10 октября - День отца
17 октября - День музыки
24 октября - Россия - мировой лидер атомной отрасли
Ноябрь
7 ноября - День народного единства
14 ноября - Мы разные, мы вместе
Материалы для классного часа «Разговоры о важном - Мы разные, мы вместе» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.
21 ноября - День матери
28 ноября - Символы России