«Нижний Новгород» примет 11 ноября на своем поле «Ахмат» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 16 матчей «Нижний Новгород» набрал 16 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. В активе «Ахмата» 26 очков (5 место).
Время начала матча «Пари НН» - «Ахмат»
11 ноября. 19:00. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
Судья - Алексей Амелин.
Ассистенты - Максим Ковалев, Игорь Князев.
ВАР - Артем Чистяков.
Где смотреть матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».