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Время начала «Нижний Новгород» - «Ахмат» 11 ноября 2022. Где смотреть матч в прямом эфире


«Нижний Новгород» примет 11 ноября на своем поле «Ахмат» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 16 матчей «Нижний Новгород» набрал 16 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. В активе «Ахмата» 26 очков (5 место).

Время начала матча «Пари НН» - «Ахмат»

11 ноября. 19:00. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Судья - Алексей Амелин.

Ассистенты - Максим Ковалев, Игорь Князев.

ВАР - Артем Чистяков.

Где смотреть матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».









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