«Нижний Новгород» примет 11 ноября на своем поле «Ахмат» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 16 матчей «Нижний Новгород» набрал 16 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. В активе «Ахмата» 26 очков (5 место).



Время начала матча «Пари НН» - «Ахмат»



11 ноября. 19:00. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».



Судья - Алексей Амелин.



Ассистенты - Максим Ковалев, Игорь Князев.



ВАР - Артем Чистяков.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».