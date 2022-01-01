Урал - Факел 12 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию

«Урал» примет 12 ноября на своем стадионе «Факел» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 16 матчей «Урал» набрал 18 очков и занимает 11 место в турнирной таблице. В активе «Факела» 13 очков (13 место).



Время начала матча «Урал» - «Факел»



12 ноября. 12:00. Екатеринбург. «Екатеринбург Арена».



Судья - Павел Кукуян.



Ассистенты - Алексей Стипиди, Владислав Назаров.



ВАР - Алексей Сухой.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».