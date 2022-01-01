Крылья Советов - Ростов 12 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию

«Крылья Советов» примут 12 ноября на своем поле «Ростов» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 16 матчей «Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10 место в турнирной таблице. В активе «Ростова» 32 очка (3 место).



Время начала матча «Крылья Советов» - «Ростов»



12 ноября. 14:00. Самара. «Самара Арена».



Судья - Артем Любимов.



Ассистенты - Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев.



ВАР - Иван Сиденков.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».