Торпедо - Зенит 12 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию

«Торпедо» примет 12 ноября на своем стадионе «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 16 матчей «Торпедо» набрало 6 очков и занимают 16 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 39 очков (1 место).



Время начала матча «Торпедо» - «Зенит»



12 ноября. 16:30. Москва. БСА «Лужники».



Судья - Сергей Карасев.



Ассистенты - Алексей Лунёв, Валерий Данченко.



ВАР - Виталий Мешков.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».