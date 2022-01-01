Торпедо - Зенит 12 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию

«Торпедо» примет 12 ноября на своем стадионе «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 16 матчей «Торпедо» набрало 6 очков и занимают 16 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 39 очков (1 место).
Время начала матча «Торпедо» - «Зенит»
12 ноября. 16:30. Москва. БСА «Лужники».
Судья - Сергей Карасев.
Ассистенты - Алексей Лунёв, Валерий Данченко.
ВАР - Виталий Мешков.
Где смотреть матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».