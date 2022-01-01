Локомотив - Спартак 12 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» примет 12 ноября на своем поле «Спартак» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 16 матчей «Локомотив» набрал 13 очков и занимают 14 место в турнирной таблице. В активе «Спартака» 33 очка (2 место).



Время начала матча «Локомотив» - «Спартак»



12 ноября. 19:30. Москва. «РЖД Арена».



Судья - Владимир Москалев.



Ассистенты - Константин Шаламберидзе, Денис Березнов.



ВАР - Павел Шадыханов.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».