Оренбург - Краснодар 13 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию

«Оренбург» примет 13 ноября на своем поле «Краснодар» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 16 матчей «Оренбург» набрал 22 очка и занимает 8 место в турнирной таблице. В активе «Краснодара» 25 очков (7 место).



Время начала матча «Оренбург» - «Краснодар»



13 ноября. 14:00. Оренбург. Стадион «Газовик».



Судья - Кирилл Левников.



Ассистенты - Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин.



ВАР - Алексей Сухой.



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».