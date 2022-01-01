Оренбург - Краснодар 13 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию

«Оренбург» примет 13 ноября на своем поле «Краснодар» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 16 матчей «Оренбург» набрал 22 очка и занимает 8 место в турнирной таблице. В активе «Краснодара» 25 очков (7 место).
Время начала матча «Оренбург» - «Краснодар»
13 ноября. 14:00. Оренбург. Стадион «Газовик».
Судья - Кирилл Левников.
Ассистенты - Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин.
ВАР - Алексей Сухой.
Где смотреть матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».