Расписание Формула-1 Гран-при Бразилии, 11-13 ноября 2022

С 11 по 13 ноября 2022 года в Сан-Паулу пройдет 21-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Бразилии.
Расписание трансляций Гран-при Бразилии
11 ноября 2022, пятница
18:30 Свободная практика 1
22:00 Квалификация
12 ноября 2022, суббота
18:30 Свободная практика 2
22:30 Спринт
13 ноября 2022, воскресенье
21:00 Гонка - 71 круг по 4,3 км
Личный зачет «Формулы-1» 2022
1. Макс Ферстаппен - 416 очков, 2. Серхио Перес - 280, 3. Шарль Леклер - 275, 4. Джордж Расселл - 231, 5. Льюис Хэмилтон - 216.
Кубок конструкторов «Формулы-1» 2022
1. Red Bull - 696 очков, 2. Ferrari - 487, 3. Mercedes - 447, 4. Alpine - 153, 5. McLaren - 146.