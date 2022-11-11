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Расписание Формула-1 Гран-при Бразилии, 11-13 ноября 2022


С 11 по 13 ноября 2022 года в Сан-Паулу пройдет 21-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Бразилии.

Расписание трансляций Гран-при Бразилии

11 ноября 2022, пятница

18:30 Свободная практика 1
22:00 Квалификация

12 ноября 2022, суббота

18:30 Свободная практика 2
22:30 Спринт

13 ноября 2022, воскресенье

21:00 Гонка - 71 круг по 4,3 км

Личный зачет «Формулы-1» 2022

1. Макс Ферстаппен - 416 очков, 2. Серхио Перес - 280, 3. Шарль Леклер - 275, 4. Джордж Расселл - 231, 5. Льюис Хэмилтон - 216.

Кубок конструкторов «Формулы-1» 2022

1. Red Bull - 696 очков, 2. Ferrari - 487, 3. Mercedes - 447, 4. Alpine - 153, 5. McLaren - 146.









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