Какой праздник 11 ноября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 11 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 11 ноября



- Международный день энергосбережения

Учрежден участниками международного проекта SPARE (Школьный проект по использованию ресурсов и энергии) в 2008 году.



- День экономиста в России

Учрежден Приказом Министерства экономического развития РФ в 2015 году.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 11 ноября



- Аврамий Овчар и Анастасия Овечница

День памяти святых Аврамия и его племянницы; мученицы Анастасии. Традиционно в этот день устраивается Овчарный праздник. Пастухи поют, играют на рожках и поздравляют свои отары с последним днем выпаса. В этот день овец подстригают в последний раз.