Какой праздник 11 ноября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 11 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник отмечают 11 ноября
- Международный день энергосбережения
Учрежден участниками международного проекта SPARE (Школьный проект по использованию ресурсов и энергии) в 2008 году.
- День экономиста в России
Учрежден Приказом Министерства экономического развития РФ в 2015 году.
Какой церковный православный и народный праздник отмечают 11 ноября
- Аврамий Овчар и Анастасия Овечница
День памяти святых Аврамия и его племянницы; мученицы Анастасии. Традиционно в этот день устраивается Овчарный праздник. Пастухи поют, играют на рожках и поздравляют свои отары с последним днем выпаса. В этот день овец подстригают в последний раз.