В России и мире 12 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 12 ноября



- День работников Сбербанка России

Учрежден в 1998 году и приурочен к подписанию 12 ноября 1841 года императором Николаем I Указа об учреждении в России сберегательных касс.



- Всемирный день борьбы с пневмонией

День появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии 2009 году.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 12 ноября



- Зиновий и Зиновия, Синичкин день

Праздник был утвержден по ходатайству Союза охраны птиц РФ. В церковном календаре это день памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии. В этот день люди делают для синиц кормушки с кормом и развешивают на ветвях деревьев: тыквенными семечками, несоленым салом или арахисом. В этот праздник традиционно открывается сезон охоты и рыбалки. Согласно поверью, если в этот день охотник добудет хотя бы одного зверька, то зимняя охота в течение всего года у него будет удачной.