На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 11 ноября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 11 ноября - «Аврамий Овчар и Анастасия Овечница»



Иней ночью – к бесснежью днем.



Если голуби разворковались, погода будет хорошая.



Вороны беспричинно раскаркались всей стаей – к морозу.



Атмосферное давление снижается медленно – к ветреной и дождливой погоде.



Если этот день провести с семьей – она будет крепкой и дружной.

Провести время в большой компании незнакомцев – к ссоре с одним из них, либо со всей компанией.



Перед тем как постричь овцу, на ночь надо вложить в ножницы клок шерсти, чтобы задобрить домашних духов.



Оставлять ребенка одного 11 ноября не следует – с ним может случиться любая неприятность.



Если в этот день женщина наденет коралловые бусы – они принесут ей счастье.