На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 11 ноября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 11 ноября - «Аврамий Овчар и Анастасия Овечница»
Иней ночью – к бесснежью днем.
Если голуби разворковались, погода будет хорошая.
Вороны беспричинно раскаркались всей стаей – к морозу.
Атмосферное давление снижается медленно – к ветреной и дождливой погоде.
Если этот день провести с семьей – она будет крепкой и дружной.
Провести время в большой компании незнакомцев – к ссоре с одним из них, либо со всей компанией.
Перед тем как постричь овцу, на ночь надо вложить в ножницы клок шерсти, чтобы задобрить домашних духов.
Оставлять ребенка одного 11 ноября не следует – с ним может случиться любая неприятность.
Если в этот день женщина наденет коралловые бусы – они принесут ей счастье.