На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 12 ноября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 12 ноября - «Зиновий и Зиновия, Синичкин день»



Домашние птицы прячут голову под крыло – к холодам.



Снег выпал мелкой порошей – скоро наступят сильные морозы.



Если на Зиновия волки стаями ходят – к голоду, мору или войне.



По небу быстро движутся черные тучи или оно покрывается светло–серыми облаками – к продолжительной непогоде.



Много синиц вокруг – к сильным морозам.



Синицы кору с деревьев клюют – к сырой и дождливой погоде.



Синицы громко щебечут – к ясной погоде.



Синицы утром пищат – на ночной мороз.



Синица во двор прилетела – к счастью.



Первое массовое появление синиц у домов – признак наступления больших холодов.



Если охотник в этот день поймает зайца, а рыбак – красную рыбу – к удачному промыслу на весь год.



Если девушка 12 ноября отведает зайчатины – она станет красивой, и отбою от поклонников у нее не будет.



Заяц дорогу перебежал – к несчастью.



Встретить 12 ноября волка на дороге – к большой беде.