На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 12 ноября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 12 ноября - «Зиновий и Зиновия, Синичкин день»
Домашние птицы прячут голову под крыло – к холодам.
Снег выпал мелкой порошей – скоро наступят сильные морозы.
Если на Зиновия волки стаями ходят – к голоду, мору или войне.
По небу быстро движутся черные тучи или оно покрывается светло–серыми облаками – к продолжительной непогоде.
Много синиц вокруг – к сильным морозам.
Синицы кору с деревьев клюют – к сырой и дождливой погоде.
Синицы громко щебечут – к ясной погоде.
Синицы утром пищат – на ночной мороз.
Синица во двор прилетела – к счастью.
Первое массовое появление синиц у домов – признак наступления больших холодов.
Если охотник в этот день поймает зайца, а рыбак – красную рыбу – к удачному промыслу на весь год.
Если девушка 12 ноября отведает зайчатины – она станет красивой, и отбою от поклонников у нее не будет.
Заяц дорогу перебежал – к несчастью.
Встретить 12 ноября волка на дороге – к большой беде.