Какой праздник 13 ноября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 13 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 13 ноября



- День войск радиационной, химической и биологической защиты

Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к образованию Химической службы в Рабоче-крестьянской Красной армии 13 ноября 1918 года.



- Международный день слепых

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1984 году и приурочен ко дню рождения Валентина Гаюи – создателя первых учебных заведений для слепых (13.11.1745).



- Всемирный день доброты

Праздник возник в 1998 году в Токио, когда страны тихоокеанского региона, и примкнувшая к ним Англия впервые провели симпозиум под названием «Всемирное движение за доброту».



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 13 ноября



- Спиридон и Никодим

День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. В этот народный праздник рыбаки начинают ловить рыбу и выходят на охоту охотники. В этот день примечают слабых кур для забоя, которые не смогут перезимовать, а остальных закрывают в зимние постройки. На столе появляются блюда из курицы.