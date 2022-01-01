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Какой праздник 14 ноября 2022. Какой церковный праздник в России


В России и мире 14 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 14 ноября

- Всемирный день борьбы с диабетом
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 году и приурочен ко дню рождения открывателю гормона инсулина Фредерика Бантинга (14.11.1891).

- День социолога
Неофициально отмечается с 1994 года и приурочен к открытию Русской высшей школы общественных наук в Париже 14.11.1901, при которой функционировал один из первых в мире социологических факультетов.

- Международный день логопеда
Профессиональный праздник логопедов, дефектологов проходит на неофициальном уровне 19-й раз.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 14 ноября

- Кузьминки осенние
День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии. В этот день было принято обмениваться курами, как подарками. Таких кур никогда не забивали, пока они сами не умирали, кормили их овсом или ячменем. Считалось, что яйца, которые снесет такая курица, будут целебными. На Кузьминки осенние справлялись последние свадьбы, женщины начинали заниматься пряжей. Кузнецы в этот день не работали, так как это считалось большим грехом.









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