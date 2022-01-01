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Какой праздник 15 ноября 2022. Какой церковный праздник в России


В России и мире 15 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 15 ноября

- День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью
Приурочен к дню создания 6-го управление МВД СССР 15.11.1988.

- Всероссийский день призывника
Учрежден распоряжением Президента России Бориса Ельцина в 1992 году. Дата праздника совпадает с осенним призывом.

- Всемирный день вторичной переработки
В этот день в 1997 году в США впервые прошло масштабное экологическое мероприятие – День переработки отходов в Америке.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 15 ноября

- Акиндин и Пигасий
День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. В этот день семья собирается у огня (у печки) и гадает на свою судьбу. Существует поверье, что все задуманное в этот день сбывается. В этот народный праздник сушат хлеба и молотят зерно. В житницах на зерно развешиваются обереги от огня.









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