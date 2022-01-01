Какой праздник 15 ноября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 15 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 15 ноября



- День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью

Приурочен к дню создания 6-го управление МВД СССР 15.11.1988.



- Всероссийский день призывника

Учрежден распоряжением Президента России Бориса Ельцина в 1992 году. Дата праздника совпадает с осенним призывом.



- Всемирный день вторичной переработки

В этот день в 1997 году в США впервые прошло масштабное экологическое мероприятие – День переработки отходов в Америке.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 15 ноября



- Акиндин и Пигасий

День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. В этот день семья собирается у огня (у печки) и гадает на свою судьбу. Существует поверье, что все задуманное в этот день сбывается. В этот народный праздник сушат хлеба и молотят зерно. В житницах на зерно развешиваются обереги от огня.