В России и мире 16 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 16 ноября



- Всероссийский день проектировщика

Неофициальный праздник отмечается в 18-й раз. Впервые его ометили в Санкт-Петербурге.



- Международный день терпимости

Учрежден «Декларацией принципов терпимости», принятой резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года. Международный день терпимости отмечают те, кто придерживается принципов ненасилия, толерантности, проявляет уважение и понимание к человеку.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 16 ноября



- Анна Холодная

День памяти святой Анны, дочери киевского князя Всеволода. В этот день по традиции женщины занимаются рукоделием, садятся за пряжу и холсты.