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Какой праздник 16 ноября 2022. Какой церковный праздник в России


В России и мире 16 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 16 ноября

- Всероссийский день проектировщика
Неофициальный праздник отмечается в 18-й раз. Впервые его ометили в Санкт-Петербурге.

- Международный день терпимости
Учрежден «Декларацией принципов терпимости», принятой резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года. Международный день терпимости отмечают те, кто придерживается принципов ненасилия, толерантности, проявляет уважение и понимание к человеку.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 16 ноября

- Анна Холодная
День памяти святой Анны, дочери киевского князя Всеволода. В этот день по традиции женщины занимаются рукоделием, садятся за пряжу и холсты.









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    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 16 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 15 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

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    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









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