На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 16 ноября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 16 ноября - «Анна Холодная»



Ночью звезды искрятся и ярко блестят – к морозу.



Ночью был иней – к улучшению погоды.



Мороз с утра – зимой выпадет много снега.



На рассвете звезды сильно мерцают – к ненастью в ближайшие дни.



Анна холодная – осень голодная.



Дым из трубы опускается вниз и стелется по земле – жди оттепели, вверх – к морозу.



Вечером сильно подморозило – зима будет теплой, со звонкими капелями. Мороз с утра – зимой выпадет много снега.



Сильное пламя в печи – к снежной буре.



Если надушиться в этот день духами – ни один дух не тронет.



У тех, кто родился в этот день, «руки золотые». Обычно такие люди вырастают хорошими мастерами своего дела.