Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Народные приметы на 16 ноября 2022 - Анна Холодная


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 16 ноября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 16 ноября - «Анна Холодная»

Ночью звезды искрятся и ярко блестят – к морозу.

Ночью был иней – к улучшению погоды.

Мороз с утра – зимой выпадет много снега.

На рассвете звезды сильно мерцают – к ненастью в ближайшие дни.

Анна холодная – осень голодная.

Дым из трубы опускается вниз и стелется по земле – жди оттепели, вверх – к морозу.

Вечером сильно подморозило – зима будет теплой, со звонкими капелями. Мороз с утра – зимой выпадет много снега.

Сильное пламя в печи – к снежной буре.

Если надушиться в этот день духами – ни один дух не тронет.

У тех, кто родился в этот день, «руки золотые». Обычно такие люди вырастают хорошими мастерами своего дела.









  • Народные приметы на 12 ноября 2022 - Зиновий и Зиновия, Синичкин день
  • Народные приметы на 11 ноября 2022 - Аврамий Овчар и Анастасия Овечница
  • Народные приметы на 10 ноября 2022 - Параскевы Льняницы
  • Народные приметы на 9 ноября 2022 - Зарок на Параскеву
  • Народные приметы на 8 ноября 2022 - Дмитриев день
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 16 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 15 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание ЧМ-2022 по футболу, результаты матчей чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 18-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Курс евро ЦБ РФ на 16 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 16 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Народные приметы на 16 ноября 2022 - Анна Холодная
    Какой праздник 16 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Где находится Киев на карте Украины, карта Киева
    Бельгия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    Бразилия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    Португалия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    Германия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    Англия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru