На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 16 ноября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 16 ноября - «Анна Холодная»
Ночью звезды искрятся и ярко блестят – к морозу.
Ночью был иней – к улучшению погоды.
Мороз с утра – зимой выпадет много снега.
На рассвете звезды сильно мерцают – к ненастью в ближайшие дни.
Анна холодная – осень голодная.
Дым из трубы опускается вниз и стелется по земле – жди оттепели, вверх – к морозу.
Вечером сильно подморозило – зима будет теплой, со звонкими капелями. Мороз с утра – зимой выпадет много снега.
Сильное пламя в печи – к снежной буре.
Если надушиться в этот день духами – ни один дух не тронет.
У тех, кто родился в этот день, «руки золотые». Обычно такие люди вырастают хорошими мастерами своего дела.