Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг лучших футболистов чемпионата мира по футболу 2022 года по версии ESPN.
Второе место в списке занимает Карим Бензема из мадридского «Реала», на третьей строчке - бельгиец Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити».
Лучшие футболисты ЧМ-2022
1. Килиан Мбаппе - Франция, «ПСЖ»
2. Карим Бензема - Франция, «Реал»
3. Кевин де Брюйне - Бельгия, «Манчестер Сити»
4. Лионель Месси - Аргентина, «ПСЖ»
5. Роберт Левандовски - Польша, «Барселона»
6. Неймар - Бразилия, «ПСЖ»
7. Лука Модрич - Хорватия, «Реал»
8. Винисиус Жуниор - Бразилия, «Реал»
9. Тибо Куртуа - Бельгия, «Реал Мадрид»
10. Садьо Мане - Сенегал, «Бавария»
...
20. Криштиану Роналду - Португалия, «Манчестер Юнайтед»