Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг лучших футболистов чемпионата мира по футболу 2022 года по версии ESPN.



Второе место в списке занимает Карим Бензема из мадридского «Реала», на третьей строчке - бельгиец Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити».



Лучшие футболисты ЧМ-2022



1. Килиан Мбаппе - Франция, «ПСЖ»



2. Карим Бензема - Франция, «Реал»



3. Кевин де Брюйне - Бельгия, «Манчестер Сити»



4. Лионель Месси - Аргентина, «ПСЖ»



5. Роберт Левандовски - Польша, «Барселона»



6. Неймар - Бразилия, «ПСЖ»



7. Лука Модрич - Хорватия, «Реал»



8. Винисиус Жуниор - Бразилия, «Реал»



9. Тибо Куртуа - Бельгия, «Реал Мадрид»



10. Садьо Мане - Сенегал, «Бавария»



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20. Криштиану Роналду - Португалия, «Манчестер Юнайтед»