В России и мире 18 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 18 ноября



- День рождения Деда Мороза

Впервые праздник прошел в 2005 году в рамках проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза».



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 18 ноября



- День Ионы

День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского. В этот день незамужние девушки просят Господа Бога о хорошем муже. Заканчивается уборка плодов черной редьки. На столе появляются различные блюда из нее.