В России и мире 19 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 19 ноября



- День ракетных войск и артиллерии

Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году. Дата приурочена к контрнаступлению Красной Армии в ходе Сталинградской Битвы 19 ноября 1942 года.



- День работника стекольной промышленности

Праздник учрежден в 2000 году и приурочен ко дню рождения знаменитого русского ученого М. В. Ломоносова 19 ноября 1711 года.



- Международный мужской день

Первые торжественные мероприятия прошли в феврале 1990 года в США.



- Всемирный день туалета

Провозглашен в 2001 году во время международной конференции в Сингапуре, посвященной проблемам санитарии. Учрежден резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 19 ноября



- Павел Ледостав

День памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. В этот день рыбаки готовятся к зимней подледной рыбалке. Они достают и проверяют снасти.