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Какой праздник 19 ноября 2022. Какой церковный праздник в России



В России и мире 19 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 19 ноября

- День ракетных войск и артиллерии
Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году. Дата приурочена к контрнаступлению Красной Армии в ходе Сталинградской Битвы 19 ноября 1942 года.

- День работника стекольной промышленности
Праздник учрежден в 2000 году и приурочен ко дню рождения знаменитого русского ученого М. В. Ломоносова 19 ноября 1711 года.

- Международный мужской день
Первые торжественные мероприятия прошли в феврале 1990 года в США.

- Всемирный день туалета
Провозглашен в 2001 году во время международной конференции в Сингапуре, посвященной проблемам санитарии. Учрежден резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 19 ноября

- Павел Ледостав
День памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. В этот день рыбаки готовятся к зимней подледной рыбалке. Они достают и проверяют снасти.









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