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Таджикистан - Россия 17 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию



Сборная России по футболу 17 ноября проведет в гостях товарищеский матч со сборной Таджикистана.

Время начала матча Таджикистан - Россия

17 ноября. 18:00. Душанбе. Республиканский стадион имени М.В. Фрунзе.

Состав сборной России

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все - «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба - «Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Артем Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Пари НН»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все - «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба - «Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба - «Зенит»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба - «Динамо»), Никита Кривцов («Краснодар»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Сычевой («Оренбург»).

Где смотреть матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».









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