Сборная России по футболу 17 ноября проведет в гостях товарищеский матч со сборной Таджикистана.



Время начала матча Таджикистан - Россия



17 ноября. 18:00. Душанбе. Республиканский стадион имени М.В. Фрунзе.



Состав сборной России



Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).



Защитники: Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все - «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба - «Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Артем Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Пари НН»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).



Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все - «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба - «Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба - «Зенит»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба - «Динамо»), Никита Кривцов («Краснодар»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»).



Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Сычевой («Оренбург»).



Где смотреть матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».