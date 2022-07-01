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День ребенка 20 ноября. Какой церковный праздник в России



В России и мире 20 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 20 ноября

- Всемирный день ребенка
Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1954 году и приурочен к подписанию «Декларации прав ребенка» 20 ноября 1959 года.

- Международный день педиатра
Этот праздник во многих странах стал отмечаться одновременно с Днем педиатра – врача, стоящего на защите здоровья детей с момента их появления на свет.

- Всемирный день памяти жертв ДТП
Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году и отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 20 ноября

- Федотов день
День памяти мученика Феодота корчемника. В этот день запрещается вязать. Женщины садятся за прялку и занимаются тканьем.









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    Расписание ЧМ-2022 по футболу на 20 ноября

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    На странице представлено расписание матчей чемпионата мира по футболу на 20 ноября 2022 года.

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    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1.

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    С 19 по 20 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

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