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Какой праздник 20 ноября 2022. Какой церковный праздник в России



В России и мире 20 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 20 ноября

- Всемирный день ребенка
Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1954 году и приурочен к подписанию «Декларации прав ребенка» 20 ноября 1959 года.

- Международный день педиатра
Этот праздник во многих странах стал отмечаться одновременно с Днем педиатра – врача, стоящего на защите здоровья детей с момента их появления на свет.

- Всемирный день памяти жертв ДТП
Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году и отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 20 ноября

- Федотов день
День памяти мученика Феодота корчемника. В этот день запрещается вязать. Женщины садятся за прялку и занимаются тканьем.









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    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 19 по 20 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 17 ноября, где смотреть прямые трансляции

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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.

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    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









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