В России и мире 20 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 20 ноября



- Всемирный день ребенка

Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1954 году и приурочен к подписанию «Декларации прав ребенка» 20 ноября 1959 года.



- Международный день педиатра

Этот праздник во многих странах стал отмечаться одновременно с Днем педиатра – врача, стоящего на защите здоровья детей с момента их появления на свет.



- Всемирный день памяти жертв ДТП

Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году и отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 20 ноября



- Федотов день

День памяти мученика Феодота корчемника. В этот день запрещается вязать. Женщины садятся за прялку и занимаются тканьем.