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Какой праздник 21 ноября 2022. Какой церковный праздник в России



В России и мире 21 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 21 ноября

- Всемирный день телевидения
Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1996 году и приурочен к проведению первого Всемирного телевизионного форума.

- День бухгалтера в России
Приурочен к изданию Закона «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года. Специалисты в области бухгалтерского учета также отмечают День главного бухгалтера (21 апреля) и Международный день бухгалтера (10 ноября).

- День работника налоговых органов Российской Федерации
День налоговика учрежден Указом Президента РФ в 2000 году и приурочен к созданию Государственной налоговой службы 21 ноября 1991 года.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 21 ноября

- Михайлов день
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. День памяти архангела Михаила, который считается самым главным среди Ангелов и Архангелов, сотворенных Господом Богом. Традиционно в Михайлов день начинаются гуляния. Завершаются все сельскохозяйственные работы, и это отмечается с размахом, плясками и пением. В течение недели столы ломятся от яств.









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