В России и мире 21 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 21 ноября



- Всемирный день телевидения

Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1996 году и приурочен к проведению первого Всемирного телевизионного форума.



- День бухгалтера в России

Приурочен к изданию Закона «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года. Специалисты в области бухгалтерского учета также отмечают День главного бухгалтера (21 апреля) и Международный день бухгалтера (10 ноября).



- День работника налоговых органов Российской Федерации

День налоговика учрежден Указом Президента РФ в 2000 году и приурочен к созданию Государственной налоговой службы 21 ноября 1991 года.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 21 ноября



- Михайлов день

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. День памяти архангела Михаила, который считается самым главным среди Ангелов и Архангелов, сотворенных Господом Богом. Традиционно в Михайлов день начинаются гуляния. Завершаются все сельскохозяйственные работы, и это отмечается с размахом, плясками и пением. В течение недели столы ломятся от яств.