В России и мире 22 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 22 ноября



- День психолога

Учрежден МГУ в 2000 году и приурочен к Учредительному съезду Российского психологического общества 22 ноября 1994 года.



- День сыновей

В этот день не только родители поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют по отношению к отцу с матерью внимание.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 22 ноября



- Матрёны зимние

День памяти святой Матроны. В этот день женщины традиционно заваривают собранные корешки и лечебные травы. На Матрону пересматриваются все вещи. Неподходящую по размеру либо старую одежду отдают нуждающимся.



- Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»

Чудотворная икона находится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. Через эту святую икону Пресвятая Богородица и в последующие времена совершала многие исцеления: слепым даровала зрение, восставляла расслабленных. Особо отмечались случаи исцеления от падучей и беснования.