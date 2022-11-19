Погода в Москве 19 ноября 2022

Прогноз погоды в Москве на 19 ноября 2022 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.



Погода в Москве на 19.11.2022



Утро -4 (пасмурно), ветер 4,5 м/с, влажность 91%, давление 752 мм.рт.ст.



День -3 (пасмурно. дождь со снегом), ветер 5,6 м/с, влажность 89%, давление 753 мм.рт.ст.



Вечер -2 (пасмурно, дождь со снегом), ветер 6,2 м/с, влажность 90%, давление 752 мм.рт.ст.



Ночь -2 (пасмурно, небольшой снег), ветер 6,5 м/с, влажность 92%, давление 752 мм.рт.ст.