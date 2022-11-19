Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Погода в Москве 19 ноября 2022



Прогноз погоды в Москве на 19 ноября 2022 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.

Погода в Москве на 19.11.2022

Утро -4 (пасмурно), ветер 4,5 м/с, влажность 91%, давление 752 мм.рт.ст.

День -3 (пасмурно. дождь со снегом), ветер 5,6 м/с, влажность 89%, давление 753 мм.рт.ст.

Вечер -2 (пасмурно, дождь со снегом), ветер 6,2 м/с, влажность 90%, давление 752 мм.рт.ст.

Ночь -2 (пасмурно, небольшой снег), ветер 6,5 м/с, влажность 92%, давление 752 мм.рт.ст.









  • Погода в Санкт-Петербурге 20 ноября 2022
  • Погода в Санкт-Петербурге 19 ноября 2022
  • Погода в Москве 20 ноября 2022
  • Прогноз погоды в Москве на 14 дней
  • Погода в Москве на апрель 2022 года
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 18 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 18 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022, 5-й этап в Самаре, участники, расписание трансляций по Первому каналу

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 19 по 20 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.

    Расписание ЧМ-2022 по футболу, результаты матчей чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









    Коронавирус на 18 ноября 2022 года
    Погода в Санкт-Петербурге 20 ноября 2022
    Погода в Санкт-Петербурге 19 ноября 2022
    Погода в Москве 20 ноября 2022
    Погода в Москве 19 ноября 2022
    Расписание трансляций ЧМ по футболу 2022 на канале Матч ТВ
    Где находится Матвеевка в Башкирии, в которой произошел пожар
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 18 ноября 2022
    Какой праздник 22 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Какой праздник 21 ноября 2022. Какой церковный праздник в России


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru