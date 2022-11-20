Погода в Москве 20 ноября 2022

Прогноз погоды в Москве на 20 ноября 2022 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.



Погода в Москве на 20.11.2022



Утро -2 (пасмурно, небольшой снег), ветер 4,3 м/с, влажность 93%, давление 753 мм.рт.ст.



День -2 (пасмурно, дождь со снегом), ветер 2,5 м/с, влажность 92%, давление 755 мм.рт.ст.



Вечер -1 (пасмурно), ветер 2,3 м/с, влажность 93%, давление 755 мм.рт.ст.



Ночь -2 (пасмурно, дождь со снегом), ветер 2,1 м/с, влажность 93%, давление 755 мм.рт.ст.