Погода в Санкт-Петербурге 19 ноября 2022

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 19 ноября 2022 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.



Погода в Санкт-Петербурге на 19.11.2022



Утро -5 (облачно, небольшой снег), ветер 4,6 м/с, влажность 80%, давление 765 мм.рт.ст.



День -5 (пасмурно. небольшой снег), ветер 4,4 м/с, влажность 80%, давление 766 мм.рт.ст.



Вечер -5 (пасмурно), ветер 4,5 м/с, влажность 80%, давление 767 мм.рт.ст.



Ночь -5 (пасмурно, небольшой снег), ветер 4,4 м/с, влажность 83%, давление 767 мм.рт.ст.