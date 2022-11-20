Погода в Санкт-Петербурге 20 ноября 2022

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 20 ноября 2022 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.



Погода в Санкт-Петербурге на 20.11.2022



Утро -5 (пасмурно, небольшой снег), ветер 4,3 м/с, влажность 85%, давление 765 мм.рт.ст.



День -4 (пасмурно. небольшой снег), ветер 3,3 м/с, влажность 89%, давление 765 мм.рт.ст.



Вечер -3 (пасмурно), ветер 2,6 м/с, влажность 88%, давление 765 мм.рт.ст.



Ночь -4 (пасмурно, небольшой снег), ветер 2,7 м/с, влажность 91%, давление 765 мм.рт.ст.