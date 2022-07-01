Катар - Эквадор 20 ноября, время начала, где смотреть прямую трансляцию ЧМ-2022 по футболу

20 ноября на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре состоится матч открытия. Стало известно время начала игры между Катаром и Эквадором в группе А.



Во сколько начнется матч Катар - Эквадор 20 ноября



19:00 Катар - Эквадор



Главный судья - 46-летний итальянский арбитр Даниэле Орсато.



Время начала матча - московское.



По какому каналу покажут матч чемпионата мира по футболу



Матч Катар - Эквадор будет показан по федеральному телеканалу Матч ТВ. Начало прямой трансляции - в 18:45.



Сборные Катара и Эквадора выступают в группе A. Их соперниками на групповом этапе являются Нидерланды и Сенегал.