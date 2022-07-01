Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема не сыграет на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема не сможет принять участия в чемпионате мира в Катаре.



«Из-за травмы четырехглавой мышцы левого бедра Карим Бензема вынужден отказаться от участия в чемпионате мирая», – сообщается в официальном аккаунте сборной Франции в «Твиттере».



Бензема восстанавливался после повреждения и тренировался индивидуально. 19 ноября, Карим присоединился к партнерам, но получил новую мышечную травму и не смог закончить тренировку.



«В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я должен думать о команде, как и всегда, поэтому разум подсказывает мне оставить свое место тому, кто может помочь нашей группе провести хороший чемпионат мира», - заявил нападающий.



«Мне очень грустно за Карима, который сделал этот чемпионат мира главной целью. Несмотря на эту новую неудачу, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем все, чтобы справиться с огромным вызовом, который нас ждет», - прокомментировал травму Бензема главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.



Впервые c 1978 года обладатель «Золотого мяча» не сыграет на ч емпионате мира. В 1978 году чемпионат мира проходил в Аргентине. Обладателем «Золотого мяча» в 1977-м стал датчанин Аллан Симонсен, выступавший за менхенгладбахскую «Боруссию». Однако его сборная не прошла квалификацию на мировое первенство.